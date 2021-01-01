ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حنان مطاوع تهنئ متابعيها بالعام الجديد: كل سنة وأنتم طيبين

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:33 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
Advertisements
مصطفى كرم
هنأت الفنان حنان مطاوع ،متابعيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بحلول العام الميلادي الجديد. 

ونشرت حنان مطاوع صورة لها من أحدث جلسة تصوير، وعلقت قائلة "كل سنة وانتم طيبين وبخير". 

وبدأت الفنانة حنان مطاوع تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد  "ورد" في ديسمبر الماضي.

من ناحية أخرى أوشكت حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، انتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على .


وعرض مؤخرا آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا"  والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى 

وكان آخر أعمال حنان مطاوع فيلم " قابل للكسر "قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع: لا أستطيع وصف سعادتي بنجاح فيلم قابل للكسر

حنان مطاوع لمتابعيها على إنستجرام: كل خير وليه وقته

بملابس كاجوال .. حنان مطاوع تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حنان مطاوع تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل ورد.. 19 ديسمبر

إطلالة بيضاء .. حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام .. شاهد

حنان مطاوع تحصل على جائزة أفضل ممثلة دراما من مهرجان نجم العرب.. شاهد

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لواقعة امتحان طالب كورونا في فناء مدرسة

دعاء أول جمعة في العام الجديد

هل تقبل صلاة الجمعة بالكمامة ؟

إنجي وجدان: يا رب 2021 تبقى ألطف من اللي فاتت

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

بعد تأجيل الامتحانات.. قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لمواجهة كورونا وفقا لقانون الطوارئ

رسميا.. ميسي حر في التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لإدارة برشلونة

شاهد ظهورعلامة غريبة في يد روبي .. ورواد التواصل: مصابة بمرض

في عيد ميلاد شريف رمزي .. عمره وعدد زيجاته

رواد الفيسبوك يتداولون فيديو لتكسير وتخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة

أشرف صبحي يكشف .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك

أخبار الرياضة .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك .. التفاصيل المالية لصفقة انتقال بواليا

عيار 18 يسجل 711 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-1-2021

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة

هل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة.. أمين الفتوى يجيب

تعمل بدءًا من اليوم.. تعرف على الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

منظمة الصحة العالمية تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا في عام 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة

تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور

بالريال السعودي .. سعر خرافي لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها