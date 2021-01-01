حنان مطاوع تهنئ متابعيها بالعام الجديد: كل سنة وأنتم طيبين

هنأت الفنان حنان مطاوع ،متابعيها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بحلول العام الميلادي الجديد.





ونشرت حنان مطاوع صورة لها من أحدث جلسة تصوير، وعلقت قائلة "كل سنة وانتم طيبين وبخير".





وبدأت الفنانة حنان مطاوع تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد "ورد" في ديسمبر الماضي.





من ناحية أخرى أوشكت حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، انتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على .









وعرض مؤخرا آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى





وكان آخر أعمال حنان مطاوع فيلم " قابل للكسر "قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.





"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.