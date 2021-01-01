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اقتصاد

غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:43 ص
قطع المياه
قطع المياه
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق ( الشيراتون بالكامل – الملتقي العربي – الكلية الحربية )، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غد السبت وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم ، وذلك نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط مياه رئيسى قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون.

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وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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