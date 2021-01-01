ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان: إنشاء 143 محطة معالجة لتحسين جودة مياه الصرف

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:23 ص
نائب وزير الاسكان
نائب وزير الاسكان خلال ورشة بجامعة عين شمس
Advertisements
آمنة عبد العظيم
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم عقد ورشة عمل بعنوان "الفرص والتحديات في ظل الشراكة بين الجامعة والصناعة" بكلية الهندسة جامعة عين شمس، للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وفى إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان وجامعة عين شمس.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، خلال ورشة العمل، محاور استراتيجية القطاع لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير أداء مقدمي الخدمات وتعزيز إطار عمل القطاع القومي وتحقيق الاستقلال المالي، وكذا استعراض نسب التغطية الحالية لمياه الشرب والصرف الصحي بالجمهورية.

كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، محاور خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث تضمن العرض موقف 90 محطة تحلية بطاقة 1.3 مليون م3/يوم منها محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها، وخطة زيادة الطاقة الإنتاجية من المياه الجوفية، وموقف التوسع وإنشاء ورفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية بمحافظات الصعيد لـ 60 محطة معالجة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي بإنشاء 143 محطة معالجة بأنحاء الجمهورية، وتحسين جودة مصرفي المحسمة وبحر البقر بإنشاء محطتي معالجة بطاقة إجمالية تصل إلى 6.5 مليون م3/يوم لاستخدام المياه الناتجة في الزراعة، مشيرًا إلي التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، ومنها وزارات الموارد المائية والري، والبيئة، و الصحة والسكان.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة التكامل بين الجهات العاملة بالقطاع، ومنها جهات البحث العلمي والتطوير، والتصنيع والتنفيذ، والتشغيل والصيانة، والتعليم ورفع كفاءة العاملين والجودة والمراقبة، وذلك للتغلب علي التحديات والعقبات التي تواجه رؤية تطوير القطاع المستقبلية. 

من جانبه استعرض اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الخطة الإستراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، والمقسمة إلي 6 خطط  خمسية تمتد من عام 2020 وحتي عام 2050، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية 6.4 مليون م3/يوم بتكلفة إجمالية متوقعة 134 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الخطة الخمسية الأولي (2020-2025) تغطي إنشاء محطات تحلية بطاقة إجمالية 2866 ألف م3/يوم بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).

وأضاف الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز التنظيمي ومركز تميز بحوث المياه، ضمن فعاليات ورشة العمل، حيث اشتمل البروتوكول على عدة مجالات للتعاون ومنها التدريب وورش العمل التعليمية، وينص البروتوكول على أن يتم تدريب طلاب كلية الهندسة في مواقع محطات مياه الشرب والتحلية ومعالجة الصرف الصحي والصناعي تدريبًا عمليًا بما يخدم احتياجات المناهج الدراسية بالكلية وبما يتوافق مع أنشطة الجهاز التنظيمي، وأيضًا تدريب العاملين الفنيين والمهندسين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتعريفهم بالتقنيات الحديثة التي تتصل بنطاق عمل الجهاز.

وأضاف الدكتور محمد حسن، أن  المجال الثاني في التعاون يأتى من خلال الاستفادة من البحث العلمي الداعم لاحتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بحيث يتبنى الجهاز التنظيمي الرسائل العلمية ومشروعات التخرج لطلبة كلية الهندسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل سويًا في إعداد وتطوير الكودات الخاصة بأعمال المياه والصرف الصحي بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكذلك تكوين فرق بحثية مشتركة بين الجهاز وكلية الهندسة لتطوير المنتجات والخدمات في نطاقات العمل التي يقدمها الجهاز التنظيمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسكان تدشن خارطة طريق لـ حمأة الصرف الصحي وناتج كسح البيارات

للاطمئنان على سير العمل.. نائب وزير الإسكان يتابع المرحلة الثانية للزيارات الميدانية لمحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي

وزيرة الإعمار العراقية: سعيدة بما رأيته من حجم المشروعات في مصر

مصر تدعم إعمار العراق.. وزيرة الإسكان العراقية تزور العاصمة الإدارية ومحطة مياه روض الفرج وتؤكد: التجربة المصرية ناجحة ونحتاج لزيادة التعاون معها

خاص| انتهاء 1131 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في 6 سنوات بتكلفة 124 مليار جنيه

الري تنفذ تجربة وحدة معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق التهوية في القرى الأكثر كثافة

ترشيحاتنا

تعذيب وقطع رؤوس.. تقرير يرصد قمع نظام آبي أحمد لاحتجاجات إثيوبيا

الليلة .. الأهلي يبحث عن تأمين صدارة الدوري عبر وادي دجلة

هل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة.. أمين الفتوى يجيب

عمرو وردة يكشف موقفه من الانضمام إلى الزمالك أو بيراميدز

أيهما أفضل.. مقارنة بين BYD‬ S5 و جيلي EMGRAND X7 موديلات 2020 | صور

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 1 يناير 2021.. تفاصيل

Advertisements

بعد تأجيل الامتحانات.. قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لمواجهة كورونا وفقا لقانون الطوارئ

رسميا.. ميسي حر في التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لإدارة برشلونة

شاهد ظهورعلامة غريبة في يد روبي .. ورواد التواصل: مصابة بمرض

في عيد ميلاد شريف رمزي .. عمره وعدد زيجاته

رواد الفيسبوك يتداولون فيديو لتكسير وتخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة

أشرف صبحي يكشف .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك

أخبار الرياضة .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك .. التفاصيل المالية لصفقة انتقال بواليا

عيار 18 يسجل 711 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-1-2021

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة

هل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة.. أمين الفتوى يجيب

تعمل بدءًا من اليوم.. تعرف على الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

منظمة الصحة العالمية تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا في عام 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة

تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور

بالريال السعودي .. سعر خرافي لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها