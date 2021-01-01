صحيفة: أبو مازن أبلغ إدارة بايدن استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بدون شروط

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الجمعة، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عبا،أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه مستعد لاستئناف المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية.





ونقلت " يسرائيل هيوم " عن مسؤول فلسطيني كبير قوله: "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اتصل بمسؤولين في إدارة بايدن المستقبلية مطالبًا باستئناف المفاوضات مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن من خلال الوساطة الأمريكية وبدون شروط مسبقة ".





وقال المسؤول الفلسطيني كبير إن ابو مازن يرغب في الاستفادة من حقيقة أنه لم يتم حتى الآن صياغة سياسة واضحة من قبل إدارة بايدن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.





وأضاف أن "ابو مازن يريد أن يدق الحديد وهو ساخن ، ويستأنف المفاوضات دون تأخير، خصوصا أن إدارة بايدن لديها مشاكل داخلية يجب حلها، وقضية الاتفاق النووي الإيراني واستعادة علاقتها مع الصين والاتحاد الأوروبي".





يشار إلى أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، متوقفة منذ أبريل 2014؛ لرفض الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967 أساسا لحل الدولتين.





إلا أنه وبعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي، أبدى مسؤولون فلسطينيون استعدادهم لاستئناف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية وفق قرارات الشرعية الدولية.





وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية عن عودة العلاقات الأمنية والمدنية مع الاحتلال الإسرائيلي كما كانت، بعد عدة شهور على قطعها.