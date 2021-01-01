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مع بداية العام الجديد.. نصائح لتحقيق الطموح والأحلام

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
مع بداية العام الجديد يرغب الكثير من الأشخاص في التخطيط لحياتهم  المستقبلية و تحقيق بعض الأهداف و الطموح و الأحلام بشكل صحيح، ولكن لا يعرف البعض كيف يبدأ في تحقيق هذه النقاط.

قال الدكتور محمد هانى استشارى الصحة النفسية، إنه يجب على كل إنسان أن يعرف كيف يرتب حياته و أفكاره، كما يجب أن يكون كل  شخص لديه طموح وأمل في المستقبل ومعرفة أولوياته و تنمياتها لأن الوقت الذي يمر لم يعود مرة أخري.

أضاف محمد هاني لـ صدي البلد، أن الاعتماد على النفس من أهم النصائح التي يجب أن تكون موجودة في كل شخص، والأبتعاد عن الأمور و الأشخاص الذين يقللون من طموحك وأحلامك و الكلمات السلبية   فكل هذه الأشياء تجعلك شخص محبط و غير ناجح في تحقيق أحلامه.

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وأكد استشارى الصحة النفسية، أن كل الأشخاص الذين يعيشون حياة عشوائية دون تحديد لأهدافهم لم ينجحوا في حياتهم أو يحققوا أي أحلام، فيجبأن يكون هناك خطوات لأفكارك  التركيز على الأهداف التي تريدها وأستثمار الوقت بشكل صحيح.

وتابع: يجب أن يكون لدي كل شخص سعي و أمل في الغد و انظر للحياة بالتفاؤل و الخير، و ترتيب الحياة و إعادة ترتيب الأفكار و الأبتعاد عن الأشخاص السلبية  التي تقلل من مجهودتاك وأحلامك و القرب من الأشخاص الإيجابين التي تساعدك في تحقيق أحلامك.

ونصح محمد هاني، أن كل شخص لديه طموح وأحلام  يجب تنميتها بمفرده و لا ينتظر شئ من أحد، فيجب عليك أن تكون طموح و  تنظر للأشخاص الناجحة في المجتمع و لا تنظر لشخص أقل منك في الطموح لأن هذا الأمر لا يساعدك في تحقيق نجاحك.
مع بداية العام الجديد.. نصائح لتحقيق الطموح والأحلام
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