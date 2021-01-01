محافظة الإسكندرية: إزالة أعمال بناء مخالفة بأحياء العامرية والمنتزه





شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.





وفي حي العامرثة بان، برئاسة محمود بريك، رئيس الحي، شن رئيس وحدة الإزالة الفورية وادارة أشغال طريق وإدارة المتابعة الميدانية ورئيس التنظيم وجميع الإدارات المعنية حملة فورية، أسفرت عن إزالة الحوائط بالدور الأول في الوفاء والأمل وفك شدة خشبية، وفك شدة خشبية بقرية مصطفي إسماعيل، فضلًا عن إزالة صبة خرسانة دور ارضي بقرية مصطفي إسماعيل وتسليمها لمقاول الهدم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كما تم فك شده خشبية لأعمدة دور تاني علوي بنجع عبد الرواف وتم التحفظ علي عدد ٢٠ لوح خشب وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية، ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي .

وشن حي المنتزة أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بدون ترخيص ، حيث تم فك شدة خرسانيه بالمراغي للدور الثالث العلوى ولا تزال المتابعة مستمرة للقضاء على تلك الظاهرة حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر .

وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الأحياء لاستعادة الانضباط و فرض القانون .

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.