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محافظات

يعطى إنتاجا مدى الحياة.. الزراعة توصى الفلاحين بزراعة الأزولا بدل البرسيم

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن المحافظة ستتجه الأيام القادمة الى زراعة نبات الأزولا بدلا من البرسيم نظرا لأنه  نبات سرخسى يعيش طافيا على سطح الماء ويحتوى على نسبة عالية من البروتين تصل إلى 25 - 44% ويستخدم علف للدجاج البياض والتسمين والأرانب والمواشى والأسماك والأغنام وخاصة البط، ويستبدل بـ 50% من العلف المركز، كما أنه يعمل على زيادة إنتاج الألبان بنسبة 20%.
 
 وقال  الدكتور صابر محمود الأستاذ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ، أن إنتاجية الفدان من النبات من طن إلى طن وربع الطن يوميا من الأزولا، بالإضافة لأنه يزرع مرة واحدة بالعمر ويعطى إنتاجا مدى الحياة، ولا يحتاج أى تكاليف سوى إنشاء المزرعة فقط، لذا يعتبر علفا مجانيا"، وينتج الفدان الواحد 30 طنا شهريا من الأزولا، وتستخدم بنجاح في الزراعة كمخصب نيتروجينى طبيعى لمقدرتها على تثبيت الأزوت.

 وعن أهم مميزات زراعته، أفاد  الشحات أنه يمكن من خلاله استصلاح ملايين الأفدنة في الصحراء وتصدير الأزولا الجافة، توفير نفقات الأعلاف وارتفاع ثمنها، وبالتالى يساعد على خفض أسعار اللحوم، فضلًا عن توفير مساحة البرسيم، لتحل محلها زراعة القمح لتحقيق اكتفاء ذاتى، وتشغيل ملايين الشباب في مشروع إنتاجى مربح بدلًا من المشروعات الصغيرة غير المجدية.


يعطى إنتاجا مدى الحياة.. الزراعة توصى الفلاحين بزراعة الأزولا بدل البرسيم
يعطى إنتاجا مدى الحياة.. الزراعة توصى الفلاحين بزراعة الأزولا بدل البرسيم
يعطى إنتاجا مدى الحياة.. الزراعة توصى الفلاحين بزراعة الأزولا بدل البرسيم
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