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فن

راغب علامة يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:12 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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مصطفى كرم
هنأ الفنان راغب علامة صديقة الفنان عمرو دياب على ألبوم الجديد " يا انا يا لأ".

ونشر راغب علامة صورة له مع عمرو دياب اثناء تواجدهما في الإمارات لإحياء حفلات العام الجديد، وعلق عليها قائلا: "لحظات مميزة معا بعد عام صعب مع صديقي العزيز عمرو دياب مبروك على نجاح البومك الجديد شكرا لكل حبايبنا على دعمكم بحبكم".

وطرح النجم عمرو دياب اول امس  أغنيته "محسود"، وهي تاسع أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

"محسود".. من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع: عادل حقي، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.


وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك" 
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