وفاة ممرضة متأثرة بكورونا فى قرية بلقينا بالمحلة

توفت إكرام الصاوى ممرضة بلقينا الصحية التابعة للإدارة الصحية ثان المحلة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجرى تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية.









وكانت الراحلة أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور الأعراض عليها متمثلة فى ارتفاع في درجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال حاد وأجرىت لها فحوصات طبية وتأكدت الاصابة بفيروس كورونا وجرى عزلها داخل أقسام العزل الصحي وتدهورت حالتها الصحية وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية .





ونعت الدكتورة أمل شمس الدين مدير الإدارة الصحية ثان المحلة الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يتقبلها قبولًا حسنًا ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.