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محافظات

وزير الأوقاف يتفقد حديقة فريال في بورسعيد

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:42 م
وزير الأوقاف يتفقد
وزير الأوقاف يتفقد حديقة فريال بصحبة محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حديقة فريال التاريخية عقب تطويرها وفتحها للجمهور بعد الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمحافظة وتفقده الحديقة.

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن حديقة " فريال " تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد؛ وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس في عام 1869، لافتا إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات التراث المعماري المُميز، والذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تطوير الحديقة التى تضم مسرحا، ومسجدا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ محافظ بورسعيد، عقدا لقاء، اليوم الجمعة، مع عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب  محافظ  بورسعيد  واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور عاطف علم الدين  وعادل اللمعي أعضاء مجلس الشيوخ  والدكتور محمود حسين  وحسن عمار اعضاء مجلس النواب.

وتطرق اللقاء للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد، ودور الأئمة في توعية المواطنين، وما حققته الدولة من إنجازات رغم مواجهتها للتحديات الناجمة عن جائحة كورونا. 

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وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد الشاطئ في شارع طرح البحر ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة. 

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة قد عقد لقاء في بداية زيارته ببورسعيد مع عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة.

وأشاد وزير الأوقاف بمستوى التطوير بحديقة فريال مؤكدا بأنها نموذج رائع للحدائق لاسيما بأنها تتسم بالطابع الجمالي والحضاري والتاريخي.

وأشار الوزير بأن بورسعيد تشهد طفرة كبري في مختلف المجالات الخدمية والتنموية وهو ما نلمسه عند زيارة المحافظة.
وزير الأوقاف يتفقد حديقة فريال في بورسعيد
وزير الأوقاف يتفقد حديقة فريال في بورسعيد
وزير الأوقاف يتفقد حديقة فريال في بورسعيد
وزير الأوقاف يتفقد حديقة فريال في بورسعيد
وزير الأوقاف يتفقد حديقة فريال في بورسعيد
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