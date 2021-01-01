وزير الأوقاف يتفقد حديقة فريال في بورسعيد

اقرأ أيضا

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد الشاطئ في شارع طرح البحر ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.





وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".





وكان الدكتور محمد مختار جمعة قد عقد لقاء في بداية زيارته ببورسعيد مع عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة.