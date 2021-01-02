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اقتصاد

غدا.. تسليم أول شقق بحى "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الجديدة

السبت 02/يناير/2021 - 04:20 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ يوم غدا  الأحد الموافق 3/1/2021، وحتى يوم الإثنين 5/7/2021، فى تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1  و  D8) بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس"  بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، بالمجاورة D1، يومى الأحد 3/1/2021، والإثنين 4/1/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يومى الثلاثاء 5/1/2021، والأربعاء 6/1/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يومى الأحد 10/1/2021، والإثنين 11/1/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يومى الثلاثاء 12/1/2021، والأربعاء 13/1/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يومى الخميس 14/1/2021، والأحد 17/1/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 18/1/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 19/1/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 20/1/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يومى الخميس 21/1/2021، والأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الإثنين 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الثلاثاء 26/1/2020.

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على أن يتم تسليم وحدات العمارة رقم 56، يومى الأربعاء 27/1/2021، والأحد 31/1/2021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 50، يومى الثلاثاء 2/2/2021، والأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 68، يومى الخميس 4/2/2021، والأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم  69، يومى الإثنين 8/2/2021، والثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 70، يومى الأربعاء 10/2/2021، والخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يومى الأحد 14/2/2021، والإثنين 15/2/2021.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 84، بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 72 بالمجاورةD1 ، يومى الأربعاء 17/2/2021، والخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 89 بالمجاورة D8، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 73 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 22/2/2021، والثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 93 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 76 بالمجاورة D1، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 77 بالمجاورة D8، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 77 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 91 باالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 74 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 94 بالمجاورة D8، يوم الخميس 4/3/2021، ووحدات العمارة رقم 75 بالمجاورة D1، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 78 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 76 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 79 بالمجاورة D1، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 90 بالمجاورة D8، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 80 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 96 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 81 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 88 بالمجاورة D8، يوم الخميس 18/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82 بالمجاورة D1، يوم الأحد 21/3/2021.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 83 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 97 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 84 بالمجاورة D1، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 92 بالمجاورة D8، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 85 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 98 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 30/3/2021، ووحدات العمارة رقم 86 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 82 بالمجاورة D8، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 87 بالمجاورة D1، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 86 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم  53 بالمجاورة D1، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 80 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 7/4/2021، والخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 54 بالمجاورة D1، يومي الأحد 11/4/2021، والإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 78 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 57 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدت العمارة رقم 87 بالمجاورة D8، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 58 بالمجاورة D1، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 81 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 59 بالمجاورة D1، يومى الثلاثاء 20/4/2020، والأربعاء 21/4/2021، ووحدات العمارة 83 بالمجاورة D8، يوم الخميس 22/4/2021، ووحدات العمارة رقم 60 بالمجاورة D1، يومى الأحد 25/4/2021، والإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 79 بالمجاورة D8، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 61 بالمجاورة رقم D1، يوم الأربعاء 28/4/2021، ووحدات العمارة رقم 69 بالمجاورة D8، يومى الخميس 29/4/2021، والأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 62 بالمجاورة D1، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 74 بالمجاورة    D8 ، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 63 بالمجاورة D1، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 72 بالمجاورة D8، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 64 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 10/5/2021، والثلاثاء 11/5/2021،  ووحدات العمارة رقم 71 بالمجاورة D8، يوم الأربعاء 12/5/2021، ووحدات العمارة رقم 65 بالمجاورة D1، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 75 بالمجاورة D8، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 66 بالمجاورة D1، يومي الثلاثاء 25/5/2021، والأربعاء 26/5/2021، ووحدات العمارة رقم 73 بالمجاورة D8، يومى الخميس 27/5/2021، والأحد 30/5/2021، ووحدات العمارة رقم 67 بالمجاورة D1، يومى الإثنين 31/5/2021، والثلاثاء 1/6/2021، ووحدات العمارة رقم 70 بالمجاورة D8، يومى الأربعاء 2/6/2021، والخميس 3/6/2021،  ووحدات العمارة رقم 68 بالمجاورة D1، يومى الأحد 6/6/2021، والإثنين 7/6/2021.

كما سيتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 7/6/2021 : الإثنين 21/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D1، والأيام من الثلاثاء 22/6/2021 : الإثنين 5/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D8.

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