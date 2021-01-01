اكتشف بعد عدة أيام.. متهور يغير اسمه رسميا إلى اسم مغنية شهيرة تحت تأثير الكحول

في حالة لا تتكرر كل يوم، قام مواطن بريطاني متهور بتغيير اسمه رسميًا إلى اسم مغنية شهيرة في الوقت الذي كان فيه تحت تأثير الكحول، ولم يكتشف ما فعله سوى بعد مضي عدة أيام إثر تلقيه رسالة عبر البريد تفيد بأنه غير اسمه إلى اسم المغنية الكندية "سيلين ديون"، في حين أنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حدوث ذلك.





وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة، تفاصيل ما حدث، موضحًا أن "توماس دود" سابقًا، والمعروف الآن باسم "سيلين ديون" وهو من مقاطعة "ستافوردشاير" بإنجلترا، هو من محبي المغنية الكندية "سيلين ديون" وقد أسرف في احتساء الكحول أثناء مشاهدة أحد عروضها ليلة عيد الميلاد (الكريسماس)، ويعتقد أن الكحول هيأ له أن ما فعله بمثابة "فكرة عظيمة".









وأوضح "توماس دود"، البالغ من العمر 30 عامًا، في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، أن والدته صُدمت عندما أخبرها باسمه الجديد، والأمر ذاته ينطبق على شقيقته التي كادت تختنق أثناء تناولها الطعام لحظة معرفتها، وأشار إلى أنه لا يخطط لتغيير اسمه مرة أخرى وينوي الاحتفاظ باسم "سيلين ديون" على الأقل في الوقت الراهن.





وأفاد تقرير "ميرور" بأنه أنفق 89 جنيهًا إسترلينيًا ليصبح اللقب رسميًا، كما دفع رسومًا زائدة للحصول على 8 شهادات إضافية كدليل على هويته الجديدة.









وذكر "توماس دود" أنه الآن أصبح قادرًا على رؤية الجانب الكوميدي في الموضوع بعد استيعابه للصدمة التي أصابته عند تلقيه الإشعار الخاص بتغيير اسمه رسميًا، مشيرًا إلى أنه كاد يفقد وعيه لحظة قراءته للمرة الأولى.



