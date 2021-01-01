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ديني

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:16 م
نقيب الأشراف
نقيب الأشراف
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محمود ضاحي
قدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

أعرب نقيب السادة الأشراف، عن أمنياته في أن يكون العام الجديد استكمالًا للمسيرة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، توليه منصب رئيس الجمهورية، وأن يكون عامًا مليئًا بالإنجازات بشتى مناحي الحياة، واستكمالًا للمشروعات القومية التى بدأها من أجل نهضة ورفعة الوطن.

ودعا السيد محمود الشريف، المولى عز وجل أن يبارك جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يعيد عليه هذه المناسبة بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يوفقه في مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الاستقرار السياسي والأمنى والاقتصادي، وأن يلهمه الله السداد والتوفيق.


ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وأهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يوفقهم المولى عز وجل لما يحبه ويرضه.


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