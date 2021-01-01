بالأبيض.. دينا الشربيني بإطلالة ناعمة مع سلمى أبو ضيف من دبي

ظهرت الفنانة مع الفنانة دينا الشربيني مع الفنانة

الشابة سلمى ابوضيف بأعياد رأس السنة فى دبى، ونشرت صورة تجمعها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" احتفالًا بالعام الجديد، وقد ظهرت دينا الشربيني بإطلالة ناعمة وجذابة.





وظهرت دينا الشربيني، وهي ترتدي توب باللون الأبيض، وعليه بلوفر طويل باللون الأوف وايت ، وهوت شورت باللون الأسود وحزام حول خصرها يبز من أنوثتها.





وتركت دينا الشربيني شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.



وأكملت دينا الشربيني إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر الأسود لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.





وأكملت دينا الشربيني إطالتها ببعض الاكسسوارات اللافتة، فقامت باختيار قلادات باللون الذهبي، مع قرطين ناعمين بنفس اللون ايضا.



