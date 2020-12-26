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فن

حقيقة عودة عمرو دياب لـ دينا الشربيني | خاص

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:43 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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قسم الفن
أكد مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب، علي انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني".

وكانت شائعات ترددت مؤخرا تتحدث عن صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين المقربين منهما، بينهم نجم شهير، وهو ما نفاه لنا مصدر مقرب من الهضبة، مؤكدا عدم عودة عمرو دياب لـ دينا الشربيني، وعدم وجود أي صلح بينهما حاليا.

من ناحية أخرى طرح الهضبة عمرو دياب اليوم أغنية "وأنا معاك " وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة.

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس. 

وكان الهضبة قد طرح صباح اليوم ثاني أغنيات ألبومه وعنوانها "بتهزر" كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير. 

وكان الهضبة قد طرح أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات ألبومه الجديد وهي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل، ويتواجد الهضبة حاليا ضمن أكثر الكلمات تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب ألبومه الجديد.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).
 
3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».
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