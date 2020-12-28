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فن

العشيقة.. ننشر سر اختيار دينا الشربيني هذا التوقيت لطلب إعلان زواجها من عمرو دياب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:34 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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شروق ابراهيم
مازالت أزمة الفنان الكبير عمرو دياب مع زوجته الفنانة دينا الشربيني محط اهتمام الأنظار لدي الجميع، بعد محاولات تدخل عدد من الأصدقاء المشتركين للصلح بينهما خاصة بعد إصرار دينا الشربيني على إعلان زواجهما رسميا. 

أما عن أسباب اختيار دينا الشربيني هذا التوقيت لكي تصر على إعلان زواجها، فالسبب الاول هو زواج عدد من الفنانات خلال عام 2020 منهن ياسمين صبري ودرة لذلك ترى إنها ليست أقل منهما لكي تصبح الزوجة الرسمية للهضبة.

السبب الثاني هو غضبها من إطلاق عدد من زملائها في الوسط الفني لقب "عشيقة" عمرو دياب فضلا عن ذلك إنصات دينا الشربيني لنصيحة إحدى الفنانات الكبار التي نصحتها بالإصرار على طلب زواج. 

مصدر مقرب من عمرو دياب فجر مفاجأة، مؤكدا في تصريحات خاصة أن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني كان زواجا عرفيا، لا رسميا، بموافقة الأهل، وبعلم الأسرتين والأصدقاء المقربين.

وأكد المصدر أن عمرو دياب لم يتزوج رسميا من دينا الشريني، وأنه لم يتزوج رسميا إلا من زوجته الأولى شيرين رضا، والثانية السعودية زينة عاشور.

وأضاف المصدر أن الزيجتين الأولتين انتهيتا بالطلاق الرسمي، أما زواجه من دينا الشربيني فكان عرفيا، وانتهى بالاتفصال التام بين الزوجين، بعد أن وصل الخلاف بينهما لطريق مسدود.
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