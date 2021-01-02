الكشف عن مواصفات هاتف Honor V40 قبل طرحه بأيام

كشفت بعض التسريبات أن هاتف Honor V40، الذي يحمل الإصدار رقم NWE-AN10، سعمل بواسطة معالج من إنتاج سركة ميدياتك من نوع Dimensity 1000+، والذي تستخدمه العديد من الهواتف الذكية في الوقت الحالي.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشير التوقعات إلى أن سلسلة هواتف هونر المنتظرة Honor V40، ستكون موجه إلى اللاعبين، نظرا لأن شاشات التشكيلة ستعمل بمعدل تحديث 90 هرتزا في الثانية الخاصة بهواتف الألعاب.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، رصدت سلسلة Honor V40، ضمن قوائم وكالة التنظيم الصينية 3C، بتقنية شحن سريعة قدرها 66 وات، على غرار هواتف هواوي الرائدة الجديدة Huawei Mate 40 Pro و Huawei Nova 8.





ومن المتوقع أن تعلن شركة هونر عن سلسلة هواتفها الأحدث Honor V40، رسميا في 12 يناير الجاري، وأظهرت بعض التسريبات المصورة أن هاتف V40، سيأتي بتصميم شاشة منحنية بقياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، تحتوي على ثقب عريض مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بإعداد مزدوج.





وسيأتي هاتف Honor V40، بكاميرا خلفية رباعية في إعداد دائري شبيه بكاميرا هاتف Nova 8 SE، ولكن تختلف الكاميرا الأساسية فى أنها ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل، والثانية بعدسة واسعة 8 ميجا بيكسل، والثالثة بعدسة مكبرة 2 ميجابيكسل، والرابعة بمستشعر للعمق 2 ميجابيكسل.



