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أخبار العالم

إسرائيل تطلق قنابل مضيئة عند الحدود اللبنانية

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:46 م
جانب من إطلاق القنابل
جانب من إطلاق القنابل المضيئة في لبنان
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محمود نوفل
 
كشف موقع القوات اللبنانية عن إطلاق جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة، عددا من القنابل المضيئة فوق محلة الكساير عند حدود ميس الجبل اللبنانية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد قال أن عناصر الجيش في وقت سابق  أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء على أشخاص حاولوا التسلل إلى تل أبيب من الأراضي اللبنانية.

وقال أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رصدت استطلاعات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم، مشتبهًا بهم اقتربوا من السياج الأمني على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث قام أحدهم بالتسلق على السياج والتسلل الى داخل إسرائيل ومن ثم عاد إلى لبنان بعد وقت وجيز".

وأضاف: "قواتنا التي وصلت إلى المكان بشكل فوري، رصدت المشتبه فيهم ونفذت الاجراءات اللازمة لإبعادهم عن السياج، بما في شملت اطلاق النار تحذيريا في الهواء. 

ولفت أن قوات الاحتلال قامت بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم وجود أعمال تسلل أخرى".
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