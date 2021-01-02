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حوادث

إعادة نظر محاكمة متهمى خلية المطرية.. اليوم

السبت 02/يناير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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احمد مهدي
تستكمل اليوم محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة متهمين اثنين لاتهامهما بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

وجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحا ناريا مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.
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