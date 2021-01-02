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رياضة

لدي صلاحيات كاملة.. مدرب الإسماعيلي: لا أقبل التدخل في عملي

السبت 02/يناير/2021 - 05:26 ص
أبو طالب العيسوي
أبو طالب العيسوي
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محمد رشاد
شدد أبو طالب العيسوي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على امتلاكه صلاحيات كاملة في تدريب الدراويش عقب استقالة طاعت يوسف.

وصرّح العيسوي عبر أون تايم سبورتس 2:: "دون الإسماعيلي نحن لا نساوي شيئا، عندما يُطلب منا رد الجميل لنادينا وبيتنا في أي وقت تحت أي ظرف، لا يمكن أن أفكر أو أرفض".

وواصل: "ذات مرة كنت أعمل كمدرب لنادي الجبلين السعودي وكنا قريبين من الصعود للدوري الممتاز قبل 3 جولات على النهاية، وعندما طلبني الإسماعيلي لأعمل كمدرب عام، تركت منصبي على الفور وحضرت".

وتابع: "يمكن أن نتنازل عن حقوقنا المادية وأن نترك وظائفنا ونحضر للإسماعيلي، لكن حقوقنا الفنية لا تنازل فيها، لنا مطلق الحرية في الاختيار ولنا صلاحيات كاملة في عملنا".

وأتم: "لا أقبل أن يتدخّل أحد في عملي، أعمل بأريحية كبيرة ومجلس الإدارة لا يتدخّل".
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