لدي صلاحيات كاملة.. مدرب الإسماعيلي: لا أقبل التدخل في عملي

وصرّح العيسوي عبر أون تايم سبورتس 2: : "دون الإسماعيلي نحن لا نساوي شيئا، عندما يُطلب منا رد الجميل لنادينا وبيتنا في أي وقت تحت أي ظرف، لا يمكن أن أفكر أو أرفض".

وواصل: "ذات مرة كنت أعمل كمدرب لنادي الجبلين السعودي وكنا قريبين من الصعود للدوري الممتاز قبل 3 جولات على النهاية، وعندما طلبني الإسماعيلي لأعمل كمدرب عام، تركت منصبي على الفور وحضرت".





وتابع: "يمكن أن نتنازل عن حقوقنا المادية وأن نترك وظائفنا ونحضر للإسماعيلي، لكن حقوقنا الفنية لا تنازل فيها، لنا مطلق الحرية في الاختيار ولنا صلاحيات كاملة في عملنا".



