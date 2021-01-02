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فن

سنة مليئة بالنجاح والحب.. دنيا سمير غانم تهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده

السبت 02/يناير/2021 - 04:31 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان حسن الرداد زوج شقيقتها "إيمي" بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم : اسعد عيد ميلاد علي اخويا ، يارب ايامك كلها مليئة بالحب و السلام و النجاح .

واستطاع فيلم "توأم روحى" أن يحقق إيرادات بلغت 53 ألفا و651 جنيها أمس ليحتل بها المركز الثالث.  
 
فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

وروِّج حسن الرداد، لأحدث أفلامه «توأم روحي»، المعروض بالسينمات حاليًا، إذ قام بمتابعة الفيلم في "سينما سيتي ستارز" كما قام بجولة فى عدد من سينمات وسط البلد. 

وأشاد عدد من النقاد بالفيلم الذى يعد عودة مختلفة للفنان حسن الرداد الذى كان تركزه في الفترة الأخيرة بالدراما. 

وقال «الرداد» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة «دي إم سي» : «احنا غامرنا بالفيلم وربنا كرمنا جدا أكتر ما كنا نتوقع، وعملنا مجهود كبير وأجل لاسباب وظروف كثيرة».

وتابع الفنان حسن الرداد : «هناك اجماع بين النقاد الفنيين والجمهور على نجاح فيلم توأم روحي وهذا من العادات القليلة عندما تحدث»، مضيفا أنا بعمل حساب الجمهور في كل أعمالي الفنية وأحترم أراء النقاد .

ويعد الفيلم اللقاء الأول بين حسن الرداد وامينة خليل وعائشة بن أحمد. 

وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل عزمي وأشجان مع زوجته الفنانة ايمي سمير غانم وهو العمل الذي يحمل الطابع الكوميدى حول زوجين نصابين ويرتكبون عديد من المشاكل.
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