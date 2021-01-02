من بينها خفض مستوى السكر في الدم.. فوائد صحية مذهلة لتناول البصل الأخضر

فيتامين ك وفيتامين ج ، كما يعتبر مصدر جيد جدًا لفيتامين أ أيضًا.

ويمكن إضافة البصل الأخضر إلى مختلف الأطباق،فيمكنك إضافته إلى الخضروات مثل القرنبيط والبطاطس، ويتناسب الفطر جيدًا مع البصل الأخضر ويمكن إضافة البصل الأخضر إلى قطع الصويا أثناء تحضير طبق صيني، ويستخدم البصل الأخضر في السلطات لأن النكهة تميل إلى أن تكون أخف من البصل الآخر،ويستخدم على نطاق واسع في الطعام الشرقي كمكون وكمقبلات.





البصل الأخضر نبات مغذي ، وله العديد من الفوائد الصحية، وهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في علاج الأمراض المختلفة، يُنظر إليه على أنه ساعد في الحد من الآثار الضارة للأمراض المختلفة.





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فيما يلي بعض الفوائد الصحية للبصل الأخضر وفقا لموقع timesofindia ...

- البصل الأخضر يخفض مستوى السكر في الدم.

- يعتبر بمثابة دعم ضد مشاكل الجهاز الهضمي.

- غالبا ما يستخدم كدواء لنزلات البرد.

- يستخدم كفاتح للشهية حيث يساعد على الهضم.

- يسرع من مستوى الدورة الدموية في الجسم.