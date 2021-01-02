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ما أفضل وقت لبدء تنظيف أسنان أطفالك بالخيط؟.. تعرف على الطريقة

السبت 02/يناير/2021 - 09:30 ص
ما هو أفضل وقت لبدء
ما هو أفضل وقت لبدء تنظيف أسنان أطفالك بالخيط؟
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أسماء عبد الحفيظ

يسأل العديد من الآباء "ما أفضل وقت لبدء تنظيف أسنان أطفالنا بالخيط؟ يعتبر استخدام الخيط عادة مهم لنظافة الفم وهو ما يشجع على البدء مبكرًا. 


فبمجرد أن تبدأ الأسنان في اللمس، يمكن أن تتراكم البكتيريا واللويحات بين هذه الأسنان ويمكن أن تبدأ في التسبب في تسوس الأسنان أو أمراض اللثة، لذا فإذا لم تتمكن من رؤية المساحات المرئية بين أسنان طفلك، فقد حان الوقت لبدء التنظيف بالخيط!.


ومن المهم ملاحظة أنه يمكن استخدام الخيط، حتى لو كان لطفلك مساحة كبيرة بين الأسنان، كطريقة جيدة لإزالة الحساسية من الحركة وجعلها جزءًا من روتين نظافة الفم لكل طفل. 


في الواقع، يجد العديد من الآباء أنه من الأسهل تنظيف أسنان أطفالهم بالخيط في حالة وجود مساحات، لذا فهذه طريقة رائعة للأطفال للتعود على الروتين في بيئة منخفضة الضغط.


لماذا يجب على الأطفال استخدام الخيط

التنظيف بالخيط هو الطريقة التي ننظف بها المنطقة بين أسناننا، ولا يهم إذا كان سنًا رضيعًا أو سنًا دائمًا، فإن التنظيف بالخيط هو أفضل طريقة للحفاظ على نظافة الأسطح بين الأسنان، إن فرشاة الأسنان وحدها لا تزيل البلاك والبكتيريا الموجودة بين الأسنان، وبدون استخدام الخيط المناسب، سيكون طفلك أكثر عرضة للإصابة بالتسوس والتهاب اللثة.


كيفية تنظيف أسنان طفلك بالخيط

من المهم أن تبدأ ببطء وتضع توقعات وأهداف يمكن التحكم فيها، خاصة للمرضى الأصغر سنًا، ولا تجعل الأمر محبطًا، ويجب البدء بمنطقة يسهل رؤيتها من الفم وحاول فقط تنظيف بضعة أسنان في البداية، وبهذه الطريقة لن تشعر بالإحباط، مما قد يجعله غير مريح للطفل، ثم اعمل على إضافة بقعة جديدة كل ليلة، واعمل على تحقيق هدف أن تكون قادرًا على تنظيف الفم بالكامل في جلسة واحدة! هذا يساعد على جعل هذه العادة في روتين طفلك دون أن تكون مرهقة، ومن المهم أن يشعر كل من الوالدين والأطفال بأنه يمكن التحكم فيه.

مصدر المعلومات موقع sports.

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