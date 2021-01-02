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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى في سوق العبور اليوم السبت 2 -1- 2021

السبت 02/يناير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" اليوم، السبت 2 يناير 2021  أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بأنواعها
وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا تراوح بين 16 و19 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 14.5 و15.5 جنيه.


وتراوح سعر كيلو قشر بياض بين 70 و100 جنيه، وسجل سعر البورى 2 سعرًا بلغ 38 جنيهًا.




فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 38 جنيها، وسمك المكرونة السويسى 75 جنيها.


ووصل سعر سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو.


كما سجل المرجان 2 نحو 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 30 جنيها.

وسجل سعر (سبيط -كاليمارى -سابيا ) ما بين 110 إلى 170 جنيهًا، كابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا.


أسعار الجمبرى
وسجل سعر الجمبرى جامبو من 400 إلى 460 جنيهًا.

وسجل سعر الجمبرى 1 من 300 إلى 350 جنيها.

وسجل سعر الجمبري 2 مجمد من 200 إلى 280 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 3 من 90 إلى 170 جنيها.
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