الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2000 حالة وفاة بكورونا ليلة رأس السنة

سجلت الولايات المتحدة، أكثر من 160 ألف إصابة جديدة ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، وذلك مع استمرار الارتفاع في إصابات كورونا خلال الفترة الماضية.





وذكرت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 160 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى 2051 حالة وفاة، يوم احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.





وبذلك يكون إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة 20 مليونا و128 ألفا و693 إصابة، و347 ألفا و788 حالة وفاة.





ومن ناحية أخرى، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا لعام 2020 بلغ 81475053، أما إجمالي حالات الوفاة فهو 1798050 حالة.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أوضحت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أن أكبر عدد من الإصابات سجل في الأمريكتين وبلغ 35393389، تليها على التوالي كل من: أوروبا 26225728، جنوب شرق آسيا 11961922، منطقة الشرق الأوسط 4910107، إفريقيا 1895467 وأخيرا دول غرب المحيط الهادئ 1087695.





أما الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات فأولها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي بلغ 19346790، الهند 10266674، البرازيل 7563551، روسيا 3159297، فرنسا 2556708، المملكة المتحدة 243892، إيطاليا 2083689، إسبانيا 1893502، ألمانيا 1719737، كولومبيا 1614822، الأرجنتين 1602163 وأخيرا المكسيك 1401529.