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فن

اليوم.. ختام المهرجان القومي للمسرح وتوزيع جوائزه

السبت 02/يناير/2021 - 11:04 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يختتم المهرجان القومى للمسرح المصرى، فعاليات دورته الـ 13 اليوم السبت 2 يناير 2021، وسيقتصر الحفل الختامي على توزيع الجوائز وكلمة لرئيس المهرجان، ثم إعلان الجوائز بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بدون جمهور ويقتصر الحضور فقط علي الفائزين بالجوائز وبعض وسائل الإعلام، وتسلمها وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

وأعلنت إدارة المهرجان، أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى المسرح بدون كمامة من المشاركين في المهرجان، ووسائل الإعلام والالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية ، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية.

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري، من الدكتور أسامة أبو طالب رئيسا وبعضوية كل من الموسيقار منير الوسمي، والفنان جمال عبد الناصر، والدكتور ومهندس الديكور صبحي السيد، والكاتب الكبير وليد يوسف، والمخرج محمد أبو داوود، والفنان ومصمم الاستعرضات عاطف عوض.

وبدأت الدورة الثالثة عشر يوم 20 ديسمبر 2020 وهى تحمل اسم دورة "الآباء"، واحتفل فيها المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م، وضمت اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان"، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى، والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق.
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