اليوم.. ختام المهرجان القومي للمسرح وتوزيع جوائزه

يختتم المهرجان القومى للمسرح المصرى، فعاليات دورته الـ 13 اليوم السبت 2 يناير 2021، وسيقتصر الحفل الختامي على توزيع الجوائز وكلمة لرئيس المهرجان، ثم إعلان الجوائز بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بدون جمهور ويقتصر الحضور فقط علي الفائزين بالجوائز وبعض وسائل الإعلام، وتسلمها وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.





وأعلنت إدارة المهرجان، أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى المسرح بدون كمامة من المشاركين في المهرجان، ووسائل الإعلام والالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية ، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية.





وتتكون لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري، من الدكتور أسامة أبو طالب رئيسا وبعضوية كل من الموسيقار منير الوسمي، والفنان جمال عبد الناصر، والدكتور ومهندس الديكور صبحي السيد، والكاتب الكبير وليد يوسف، والمخرج محمد أبو داوود، والفنان ومصمم الاستعرضات عاطف عوض.



