ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

توصية بإغلاق عام 3 أسابيع.. اجتماع لبناني عاجل بشأن كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 11:09 ص
لبنان
لبنان
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا ستعقد ‏اجتماعا عاجلا، ومن المنتظر أن يخلص إلى توصية بالاقفال العام لـ ٣ أسابيع. 

فيما أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارين قضيا بعزل بلدتي زرعون - قضاء المتن وحمانا قضاء بعبدا وأقفالهم بشكل كامل لمدة أسبوع وفق ماذكر موقع لبنان ديبت.

وكانت  الصحة اللبنانية أعلنت أمس عن تسجيل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 183888.

وسجلت الوزارة اللبنانية وفق التقرير الصادر عنها، 11 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 1479 حالة. 

كما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان إلى 127959 شفاء تام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

1809 حالات.. لبنان يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

لبنان يسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 وفاة خلال 24 ساعة في لبنان

مركزها البقاع.. هزة أرضية تضرب لبنان

وسط تحذيرات بالعودة للإغلاق.. لبنان يسجل أكثر من 2000 إصابة بـ كورونا

لبنان.. إصابة رئيس بلدية بكورونا

ترشيحاتنا

وفاة وحيد حامد.. قصة شجاره مع زوجته في أول لقاء.. وظهوره كممثل مرة واحدة وأزمة فيلم البريء

تفاصيل وموعد جنازة والدة حازم إمام قائد الزمالك

أنا حبيت أيامي عشان اشتغلت مع نجوم كبار.. آخر تصريحات الراحل وحيد حامد

فئة وحيدة مستثناة.. غدا بدء تطبيق قرار غرامة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة

مخاوف من إعدام أكثر من 50000 ببغاء في إنجلترا.. اعرف السبب

أحمد حلمي: ذكرياتي في جدة تكسف.. والسفير السعودي وتركي آل شيخ يردان عليه

Advertisements

الحقني يا أحمد بيه أنا بموت.. آخر كلمات الدكتور سيد خضير قبل وفاته بكورونا

تطبق غدا.. تعرف على قرارات الحكومة المفروضة على مخالفي إجراءات كورونا

صلاة الجنازة على وحيد حامد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر

زيادة إيجار مساكن الموظفين.. الحكومة تقتحم ملف الإيجارات بقرار جديد

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم السبت

فئة وحيدة مستثناة.. غدا بدء تطبيق قرار غرامة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة

شهامة عم هشام.. تعرض للسحل 30 مترا لإنقاذ الفتيات من التحرش في الغربية| تفاصيل

يحدث اليوم: بدء استكمال الدراسة عن بُعد.. وكوكب الأرض يصل إلى أقرب نقطة من الشمس

بسبب كورونا .. التعليم: بدء إغلاق المدارس من اليوم حتى 20 فبراير

الشبورة تحاصر الأسفلت.. إغلاق 6 طرق صحراوية ورئيسية لانعدام الرؤية

عيار 24 يسجل 951 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-1-2021

بعد معاناته من أزمة صحية..وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي.. ريم مصطفي تتألق في أحدث ظهور لها

تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها

مقارنة بين وحوش الصحراء جيب رانجلر وتويوتا فورتشنر.. صور