محافظة الجيزة: غلق شارع النيل لبدء أعمال منظومة مراقبة الحافلات السياحية بالكاميرات

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتوصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات ، حيث جار تنفيذ أعمال قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع "عبد الرحيم صبري، عبد الله الكاتب، شارع الفردوس بجوار البنك الأهلي، أسفل منزل كوبري 6 أكتوبر المؤدي إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة".





ونوهت المحافظة - في بيان لها اليوم السبت - أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الإتجاهين بالمواقع المشار إليها اعتبارا من اليوم وحتى غد الأحد على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا فقط طوال فترة الأعمال وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.





ومن جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال، مشيرا الى أن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.