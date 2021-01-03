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برلمان

في يناير وأبريل ويوليو.. زيادة معاشات هؤلاء 3 مرات في 2021

الأحد 03/يناير/2021 - 08:02 ص
المعاشات
المعاشات
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أحمد أيمن
يبدو أن عام 2021 سيكون عاما مميزا لأصحاب المعاشات، نظرا لزيادة معاشهم 3 مرات خلال هذا العام، الأولى في يناير الجاري بصرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، والثانية في أبريل المقبل بصرف الدفعة الرابعة.

أما المرة الثالثة والأخيرة ستكون في يوليو المقبل بالزيادة الدورية للمعاشات بنسبة 15% من التضخم وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي تم تطبيقه مطلع العام الماضي. 

العلاوات الخمس

اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليون جنيه، وفقا للواء جمال عوض رئيس الهيئة. 

وأوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلي الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس. 

ويحق لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.

ووفقا لإعلان وزارة التضامن الاجتماعي، التي أصدرته بمواعيد صرف متجمدات فروق المعاشات الناتجة عن ضم العلاوات الخمس عن 5 سنوات ماضية، سيتم صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس مع معاش أبريل 2021.

قيمة وعدد العلاوات التي يستحقها المتقاعد:

- من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 على علاوة واحدة فقط.
- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.
- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيها.
- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.
- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها .
- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها .
- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.
– من خرج من على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها
- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

زيادة المعاشات

نص قانون التأميات والمعاشات الجديد -الذي تم تطبيقه مطلع العام المعاضي بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي- على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

كما نص القانون على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام ولا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
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