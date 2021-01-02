الطبيبة المتهمة بحيازة مخدارت: بستخدمها فى العمليات وعلاج المرضى

أكدت طبيبة النساء والتوليد المتهمة بحيازة مواد مخدرة في عيادتها خلال التحقيقات التى اجريت معها ان المضبوطات والمواد المخدرة تستخدمها فى بعض العمليات وعلاج المرضى.





وقالت إن لديها مركزا طبيا لإجراء عمليات الولادة وإن تلك العقاقير التي تم ضبطها من أجل العمل وليس للتجارة حيث يتم استخدامها في العمليات أو للحالات بعد إجراء العمليات كنوع من أنواع المسكنات بنسب محسوبة حسب كل حالة صحية دون أى ضرر.





أشارت الطبيبة المتهمة إلى أنها تعمل منذ سنوات بمجال الطب ويتردد علي مركزها الطبي العديد من الحالات التي تباشر معها حالتهم الصحية وفق تخصصها ولم ترد شكاوى منها، وإنها قامت بشراء تلك العقاقير المخدرة دون أخذ فواتير تثبت ذلك مما عرضها للمساءلة القانونية.





وكانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة قد استأنفت على قرار محكمة شبرا الخيمة بعد إقرار المحكمة بإخلاء سبيل طبيبة نساء وتوليد تم ضبط مجموعة من العقاقير المخدرة داخل عيادتها بدون فواتير ليستمر حبسها على ذمة التحقيقات.





كان زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة قد أمر بحبس طبيبة نساء وتوليد 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبط مواد مخدرة بعيادتها بدائرة القسم.





أمرت النيابة العامة تحريات المباحقث حول ظروف وملابسات الواقعة وإرسال العقاقير المضبوطة للمعمل الكيميائي لفحصها وبيان مدى فاعلية المواد المخدرة.





تلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد باشتراك ضباط مباحث القسم مع مديرية الصحة بعد استئذان النيابة العامة، في ضبط دكتورة نساء وتوليد داخل عيادتها الكائنة بدائرة القسم، وضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة منها أقراص يرولين وهالو ثان وزجاجات كحولية محظور تداولها بالعيادات سوى فواتير تثبت ذلك وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.