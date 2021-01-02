عصفورين بحجر| سون يدخل نادي المائة ويضيق الخناق على محمد صلاح





وتفوق توتنهام على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف ، حيث سجل الاهداف كل من هاري كين في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وهيونج سون في الدقيقة 43، وألدرفيريلد في 50.





وبهذا الهدف وصل هيون سون إلى 100 هدف له بقميص توتنهام في مختلف المسابقات، كما ضيق الخناق على النجم المصري محمد صلاح في صراع الحذاء الذهبي حيث وصل إلى الهدف الـ 12 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين خلف "مو" المتصدر بـ 13 هدفا.





وبهذا الفوز رفع ليدز يونايتد رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 23 في المركز الـ 11.





ورفع توتنهام رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 23 في المركز الـ 11.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد، برايتون مع وولفرهامبتون، آرسنال مع وست بروميتش ألبيون.

















وصل الكوري الجنوبي هيونج سون لاعب فريق إلى مائة هدف له بقميص السبيرز، بعد ما سجل هدفا في شباك ليدز يونايتد، خلال المباراة التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الت 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.