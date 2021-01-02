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فن

ميريهان حسين تنعي وحيد حامد: ستظل باقيًا في القلوب

السبت 02/يناير/2021 - 05:10 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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محمد بدران
نعت الفنانة ميريهان حسين، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذي وافته المنية اليوم إثر أزمة صحية ألمت به منذ أيام.

ونشرت ميريهان حسين صورة للسيناريست الراحل عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت: "رحلت لكنك باق في القلوب.. اللهم اسكنه فسيح جناتك وتغمده بواسع رحمتك. الأستاذ.. وحيد حامد".

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، كرم الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.

وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، لكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتليفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

وحيد حامد كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، إضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، وقدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، ونحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعياً.

واستطاع أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصد الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمان في قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب.


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