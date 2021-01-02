شاهد.. ضبط أدوية مهربة في حملة على 341 صيدلية في دمياط

شنّت مديرية الشئون الصحية والسكان بدمياط ، حملة مكبرة على المنشآت الصيدلية والأماكن غير المرخصة، حيث وجه الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، الدكتورة جيهان الديب، مدير عام إدارة الصيدلة، بإعداد خطة شاملة للمرور على جميع المنشآت الصيدلية الواقعة بنطاق المحافظة.

وتم تشكيل لجان التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتورة فاطمة رشاد، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والمفتشين الدكتورة دعاء المحلاوي، والدكتورة غادة منير، والدكتورة ولاء عباس، والدكتورة مروة صالح، والدكتور سعد أسعد، والدكتور مصطفى عباس، والدكتورة إسراء ناصر، والدكتورة منى يوسف، والدكتورة سهى خيري لتنفيذ الخطة والعمل على مدار اليوم صباحًا ومساء وأيام الأجازات لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا فى المنشآت الصيدلية ، للمرور على الأماكن غير المرخصة فى حملات مشتركة.

وأسفرت الحملة عن المرور على عدد ( 341 ) منشأة صيدلية، وعدد من الأماكن غير مرخصة وضبط أدوية ومستحضرات صيدلية موجودة فى أماكن غير مرخص لها بالبيع وتم عمل محاضر بهذه المخالفات،





أسفرت الحملة عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية فى عدد ( 3 ) صيدليات، وضبط أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة فى عدد ( 4) صيدليات، وضبط أدوية عينات مجانية معروضة للبيع فى عدد ( 2 ) صيدلية، وضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون وجود فواتير لها، وضبط أدوية صدر بشأنها منشور عدم مطابقة مواصفات من هيئة الدواء فى مخزن أدوية، وضبط أدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحى فى عدد( 2) صيدلية.





وتم تحرير عدة محاضر لعدم تواجد الصيدلى أو المدير المسئول أو صيدلي ثان، وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين لاتخاذ اللازم.



