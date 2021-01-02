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فن

مستشار وزيرة الثقافة ناعياً وحيد حامد: أعماله ستظل عالقة في أذهاننا

السبت 02/يناير/2021 - 06:45 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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سعيد فراج
نعى الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما بخالص الحزن والأسى الكاتب والسيناريست الكبير "وحيد حامد" الذى توفى فجر اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، إثر أزمة صحية.

وكتب "عبد الجليل": "أننا فقدنا اليوم أستاذنا، معلم الأجيال صاحب القلم القوي الوطني الذي قدّم علي مدار أعوام كتيرة أعمالاً مميزة أثري خلالها السينما المصرية وستظل أعماله عالقة في أذهاننا جميعاً". 

وتقدّم "عبد الجليل" بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: «طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة».

ومسلسلات: «البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة».

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابًا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في  2020 حاز على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.
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