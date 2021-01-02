الزمالك ضد انبي .. أوباما يضيف ثاني أهداف الفارس الأبيض

أضاف يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الثاني فى مرمى إنبي فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت.

أضاف يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الثاني فى مرمى إنبي فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت.





بدأ اللقاء بهجوم من لاعبى انبي وحصل الفريق البترولى على ركلة حرة سددها جون أوكوى مهاجم الفريق أعلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك.





واحتسب محمد الصباحي حكم اللقاء ركلة حرة ضد لاعب انبي بعد عرقلته لاعب الزمالك وحصل أشرف بنشرقي على ركلة جزاء فى الدقيقة الثالثة بعد إصطدام أحد مدافعى انبي باللاعب المغربي داخل منطقة الجزاء وسددها بنشرقي محرزا الهدف الأول للفارس الأبيض.





وجرت محاولات من كريم فؤاد من الجبهة اليسرى لاختراق دفاعات الزمالك فيما إعتمد لاعبو الفارس الأبيض على التمريرات القصيرة على الأرض لمحاولة خلخلة دفاعات الفريق البترولى.





أرسل فى الدقيقة العاشرة إمام عاشور كرة طولية خلف مدافعى انبى فشل أحمد فتوح فى السيطرة عليها وينجح حارس انبي فى الإمساك بالكرة وسقط عمر السعيد فى الدقيقة 11 على الأرض عقب إصطدامه بلاعب انبي عبدالرحمن عامر ليخضع إلى العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.





ومرر حمزة المثلوثى كرة عرضية فى الدقيقة 14 نجحت دفاعات انبي فى إبعادها عن منطقة الجزاء وسدد فى الدقيقة 15 محمد المرسي كرة قوية من أمام منطقة الجزاء أمسك بها محمد أبوجبل حارس الزمالك بسهولة.





وإضطر محمد الصباحي حكم اللقاء لإيقاف المباراة بعد سقوط لاعب الزمالك على الأرض بعد إحتكاكه مع كريم فؤاد وتم إستئناف اللعب مجددا بعدها واعتمد الثنائى ريكو وكريم فؤاد على محاولة اختراق الجبهة اليسرى التى تواجد بها التونسي حمزة المثلوثى.





ولاحت فى الدقيقة 22 فرصة حقيقية للاعبي انبي وسدد رامى صبرى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدت لها دفاعات الفارس الأبيض ومرر كريم فؤاد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 24 سددها رامي صبرى بجوار مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.





وحذر محمد الصباحي حكم اللقاء الجهاز الفنى لفريق انبي بقيادة حلمى طولان فى الدقيقة 29 بعد الإعتراض على القرارات التحكيمية وارسل امام عاشور فى الدقيقة 22 كرة داخل منطقة الجزاء امسك بها محمود جاد حارس الفريق البترولى.





ومرر فى الدقيقة 34 كريم فؤاد من الجهة اليسرى كرة عرضية سددها محمد المرسي داخل منطقة الجزاء أعلى عارضة محمد ابو جبل حارس الزمالك بغرابة ويهدر فرصة ادراك التعادل للفريق البترولى.





ونجح محمد عبدالغني فى الدقيقة 41 فى ابعاد الكرة الخطيرة التى حاول مهاجم انبي مراوغته وتهديد مرمى حارس الزمالك ومرر أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 43 كرة سحرية سددها عمر السعيد بقوة تمر إلى جوار مرمى محمود جاد حارس انبي ليهدر تعزيز نتيجة اللقاء لصالح الفارس الأبيض وأحرز يوسف اوباما الهدف الثاني فى نهاية الشوط الأول بتسديدة رأسية قوية تسكن مرمى حارس إنبي.



