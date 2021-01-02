شبيه عمرو دياب لـ صدى البلد: كنت حاسس إني بحلم وأنا مع الهضبة في الإعلان

منذ مطلع العام الحالي ظهر في الساعات الأولى من 2021، اعلان الهضبة عمرو دياب، الذي فاجأ الجميع بشبيه له، اعتقد أغلب محبيه أنه مجرد جرافيك، ليتبين بعد ساعات من صدور الإعلان أن مجسد شخصية عمرو دياب وهو في شبابه شاب ثلاثيني يعد نسخة طبق الأصل من النجم "عمرو دياب"، ويدعى "حسام مصطفى".

وبعد الضجة الهائلة التي أثيرت حول شبيه "عمرو دياب "، تواصل موقع صدى البلد، مع " حسام مصطفى" ليروي كواليس إعلانه مع الهضبة "عمرو دياب" اشهر مطربي الوطن العربي.

قال"حسام لـ صدى البلد "إنه شعر خلال لقائه بعمرو دياب وكأنه يحلم، ولم يكن يصدق نفسه بالمرة، لكن بعد التعامل مع الهضبة استشعر بحقيقة الأمر الذي كان يتمناه طيلة عمره، وكان يحلم برؤية عمرو دياب ومصافحته.

ويحكي شبيه "عمرو دياب"، أن الفنان "عمرو دياب " ظل ينظر إليه كثيرا وفي حالة من التعجب والاستغراب للشبه الكبير بينهما، ليقول عمرو دياب لمخرج الإعلان إن "حسام" يذكره بشبابه بطريقة كبيرة.





بحسب وصف " حسام " لموقع صدى البلد، أنه شعر بارتياح شديد في التعامل مع الهضبة عمرو دياب ، ولقى مرونة شديدة في التعامل معه وكان يمازحه ويتحدث معه بكل تواضع وكان سعيدا بالشبه الكبير بينهما.

وعن الحياة الشخصية، قال "حسام"، إنه تخرج في أحد معاهد الحاسب الآلي، وعمل في مجال الكمبيوتر ثم سافر للكويت للعمل هناك، وامتهن العديد من الوظائف ولم يكن في حسبانه أن يعمل في مجال الإعلانات، لتكون فاتحة خير له.

وأوضح " حسام" أنه من أسيوط وكان يمارس رياضة الكونغ فو وحصل على العديد من الألقاب على مستوى الصعيد علاوة على لقب الرابع على مستوى الجمهورية وعلى مستوى افريقيا.

وأكد " حسام " أنه كان يعلم مدى الشبه بينه وبين عمرو دياب لكنه لم يستغل هذا الأمر أو يظهر به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحبه في الاحتفاظ بخصوصيات حياته، لكن بعد دخوله جروبات محبي عمرو دياب أكد كثيرون له الشبه الكبير بينه وبين الهضبة ليكون هذا الأمر بابا لظهوره مع عمرو دياب في اعلان له عام 2019، وظهر وهو يمارس كرة القدم، ليعود ويظهر مرة أخرى مع الفنان عمرو دياب بشكل مباشر ليجسد مرحلة شبابه في اعلانه في بداية العام الجديد.