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فاروق الباز: يوجد عوالم أخرى تعيش معنا.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 02:42 ص
فاروق الباز
فاروق الباز
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إبراهيم القادري
قال الدكتور فاروق الباز مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن ، إن الكوكب الذي اقترب من الارض الفترة الماضية كان يشكل خطورة بسبب حجمه الكبير لأنه يتكون من معدن صلب وكان الخوف من ان يتحطم ويهبط علي الأرض علي شكل شهب من الفضاء .

وأضاف فاروق الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دة ام سى ، أن هناك الكثير من الكواكب اقتربت من الارض ولم يحدث شيء ولم يحدث لها تفتيت.

واوضح فاروق الباز ، ان وكالة ناسا الفضائية عندما تتأكد من حدوث شىء بنسة 100% تقوم بالتبليغ حتى يحدز جميع سكان العام وهناك الكثير من الاحداث تدور ولا تذكر عنها الوكالة شيئا لعدم دقتها.

وتابع الباز، ان كوكب الارض صغير ويدور حول شمس صغيرة بالنسبة الي الشموس الأخرى ولابد ان يكون هناك عوالم أخرى موجودة معنا في هذا العالم ولا يوجد اي شيء في العالم يخيفنا حتى الآن والعلم والمعرفة هو الحماية لنا . 
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