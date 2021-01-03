فاروق الباز: يوجد عوالم أخرى تعيش معنا.. فيديو

قال الدكتور فاروق الباز مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن ، إن الكوكب الذي اقترب من الارض الفترة الماضية كان يشكل خطورة بسبب حجمه الكبير لأنه يتكون من معدن صلب وكان الخوف من ان يتحطم ويهبط علي الأرض علي شكل شهب من الفضاء .





وأضاف فاروق الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دة ام سى ، أن هناك الكثير من الكواكب اقتربت من الارض ولم يحدث شيء ولم يحدث لها تفتيت.





واوضح فاروق الباز ، ان وكالة ناسا الفضائية عندما تتأكد من حدوث شىء بنسة 100% تقوم بالتبليغ حتى يحدز جميع سكان العام وهناك الكثير من الاحداث تدور ولا تذكر عنها الوكالة شيئا لعدم دقتها . حتى



