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أخبار العالم

بعد سرقة الفنادق.. سياح إسرائيليون هربوا مخدرات إلى دبي في رأس السنة

الأحد 03/يناير/2021 - 12:29 ص
تقرير: سياح إسرائيليون
تقرير: سياح إسرائيليون هرّبوا مخدرات إلى دبي في رأس السنة
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عدد من السياح الإسرائيليين الذين سافروا إلى دبي للاحتفال برأس السنة،  أدخلوا الحشيش والماريجوانا إلى الإمارات، رغم علمهم بالقيود الصارمة في البلاد تجاه حملة المواد المخدرة.

وقال تقرير لقناة "N12" الإسرائيلية، ونشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" إن 8000 إسرائيلي احتفلوا بالعام الجديد في دبي، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الرائعة وعروض الألعاب النارية في الإمارة.

ونقلت القناة عن أحد الإسرائيليين إنه "أدخل كمية بسيطة من الحشيش والماريجوانا لاستخدامها خلال الاحتفالات"، وتابع: "اعتقد أننا سنقع في مشكلة.. نحن ندخن فقط في غرفتنا بالفندق".

وتصل عقوبة حيازة المخدرات وتهريبها في الإمارات إلى السجن لنحو 20 عاما وقد تصل العقوبة أيضا للإعدام.

فيما يقول بعض الشبان إنهم لم يكونوا على دراية بتلك القوانين الصارمة، وقاموا بتهريب المخدرات في علب السجائر والجوارب، وفقا للصحيفة.

يأتي ذلك بعد تقارير كشفت عن شكاوى فنادق في دبي من سرقة السياح الإسرائليين "المناشف والغلايات واللمبات من الغرف".

وذكر تقرير نشرته "يديعوت أحرونوت" أن الإسرائيليين يدخلون فنادق دبي ويأخذون معهم كل ما يمكن حمله مثل المناشف وأكياس الشاي والقهوة والمصابيح.

وزار ما لا يقل عن 50 ألف إسرائيلي دولة الإمارات منذ توقيع اتفاقات السلام بين البلدين، بحسب الحكومة الإسرائيلية.
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