محمود الليثي: الجيل الجديد عايز يسمع أغاني بأسلوبي ومعندوش صبر يسمع عبد الحليم

قال محمود الليثي، المطرب الشعبي ، إنه لو لم يكن يغني الأغاني الشعبية، كان سيختار الأغاني القديمة.





وأضاف محمود الليثي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه " واحد من الناس " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه يحب نجوم الغناء القديم كلهم، قائلًا: " هاتلي مطرب الجمهور كله بيقعد ساكت وبيسمعه، والجمهور كله بهوات كمان ، زي أم كلثوم.. الغناء القديم كله عظمة".





وتابع المطرب الشعبي، بعد أن قدم ميكس من الأغاني القديمة ، خاصة أغاني لـ " عبد الحليم " ، قائلًا : " كنا بنغني الميكسات ديه في الشارع ، والناس كانوا بيسمعونا ، وبيعجبوا بينا " .





وأردف الليثي: "أغاني عبد الحليم لما تتغني بالأسلوب الشعبي، بطريقتي أنا هتبقى أقرب للناس، لأن كل جيل ليه طاقة صبر معينة في السمع ، والجيل الجديد ده معندوش صبر يقعد يسمع جملة لعبد حليم".