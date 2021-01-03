ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود الليثي: الجيل الجديد عايز يسمع أغاني بأسلوبي ومعندوش صبر يسمع عبد الحليم

الأحد 03/يناير/2021 - 01:38 ص
المطرب الشعبي محمود
المطرب الشعبي محمود الليثي
Advertisements
ندى رأفت

قال محمود الليثي، المطرب الشعبي ، إنه لو لم يكن يغني الأغاني الشعبية، كان سيختار الأغاني القديمة.


وأضاف محمود الليثي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه " واحد من الناس " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه يحب نجوم الغناء القديم كلهم، قائلًا: " هاتلي مطرب الجمهور كله بيقعد ساكت وبيسمعه، والجمهور كله بهوات كمان ، زي أم كلثوم.. الغناء القديم كله عظمة".


وتابع المطرب الشعبي، بعد أن قدم ميكس من الأغاني القديمة ، خاصة أغاني لـ " عبد الحليم " ، قائلًا : " كنا بنغني الميكسات ديه في الشارع ، والناس كانوا بيسمعونا ، وبيعجبوا بينا " .


وأردف الليثي: "أغاني عبد الحليم لما تتغني بالأسلوب الشعبي، بطريقتي أنا هتبقى أقرب للناس، لأن كل جيل ليه طاقة صبر معينة في السمع ، والجيل الجديد ده معندوش صبر يقعد يسمع جملة لعبد حليم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاني شاكر: هذه رسالتي للجمهور في 2021

ضربني بالشومة وكسرها عليا.. محمود الليثي يكشف مواقفه مع والده

محمود الليثي: أحمد عدوية نجم كبير وصاحب مدرسة في الغناء الشعبي.. فيديو

محمود الليثي: مفيش أي فرح في مصر مش بيتغنى فيه لـ عدوية.. فيديو

وصلة مدح من محمود الليثي في عدوية

ترشيحاتنا

الاستعداد للأسوأ .. تحذير عاجل من الحكومة البريطانية للمستشفيات بسبب كورونا

تقلل من الرغبة الجنسية للرجال والحمل عند النساء .. لا تتناول هذه الأطعمة

"خناقة شوارع" في مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

بعد تصدرها التريند.. إطلالات مثيرة لـ سلمى ابو ضيف عرضتها للانتقاد

مستشار رئيس الجمهورية يكشف حقيقة دخول مصر في ذروة الموجة الثانية لـ كورونا

أخبار التوك شو.. موعد التطعيم بلقاح كورونا.. وتحديد الفئات ذات الأولوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوق على Remdesivir .. دراسة تكشف عن دواء للسرطان يستخدم لـ علاج كورونا

قناع البيض واللبن للبشرة الجافة

3 مشروبات سحرية للتخلص من احتباس السوائل في الجسم