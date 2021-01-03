مصرع عامل ونجله وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي في سوهاج

لقي عامل ونجله مصرعهما وأصيب 4 آخرون إثر تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر"، دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بوجود حادث تصادم على الطريق المشار إليه ومتوفيان ومصابين.









نتج عن الحادث وفاة علاء عاشور، 26 عامًا، ويقيم بمحافظة القاهرة، ونجله "علي"، ٣ أعوام، وإصابة كل من كمال شاكر، ٣٣ عامًا، وعلى كمال شاكر ٣ أعوام، ووليد فتحي، 45 عامًا، وعبد المالك محمد"، 53 عامًا، بكسور وجروح متفرقة بالجسد.









تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.









حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.