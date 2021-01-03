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وكأنه يودع الحضور.. ناقد فني يكشف تفاصيل آخر تكريم للراحل وحيد حامد

الأحد 03/يناير/2021 - 11:29 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
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شيرين عادل
قال أحمد سعد الدين، الناقد الفنى، إن الجميع كان يتساءل حول حضور الأديب الكبير الراحل وحيد حامد لتكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى من عدمه خاصة أنه كان يعانى من ظروف صحية صعبة، لافتًا إلى أن الجميع حرص على الوقوف أثناء إلقاء كلمته للدلالة على الحب والاحترام كانوا عنوان هذا المشهد بكافة تفاصيله . 

وأضاف "سعد الدين"،  خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الأديب الكبير الراحل وحيد حامد عندما تحدث فى كلمته شكر الجميع وتحدث عن بداياته وكأنه يودع الحضور خاصة فى كلمته " انه لديه كشف حساب خلال هذه الفترة الطويلة التى قضاها فى مشواره الفنى .  

وأشار إلى أن الجميع بعد الحفلة حرص على تحية الأديب الراحل وحيد حامد ، وكان له ندوة وحرصت كافة الأجيال على حضورها وخاصة الشباب ، لافتا إلى أن الأديب الراحل حرص على منح مساحة للحضور وتحدث عن بداياته ومشواره الفنى .

ولفت إلى أن وحيد حامد قال فى وقت سابق انه عندما يكتب فيلماً أو مسلسلاً وكأنه يكتب جواب لوالدته المرأة الريفية البسيطة حتى تصل لوجدان الناس، مؤكداً أن الأديب الراحل له نظرة مستقبلية وسابق عصره.
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