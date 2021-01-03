في فناء مدرسة.. مدرس يمزق زوجته لخلافات بينهما حول نفقات المنزل ببولاق الدكرور

أنهى مدرس حياة زوجته، بعدما مزق جسدها بعدة طعنات في المدرسة التي تعمل بها لخلافات بينهما حول الإنفاق على المنزل، وألقت قوات الأمن القبض على الزوج المتهم بحوزته أداة الجريمة.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل معلمة داخل مدرسة ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.





وتبين من التحريات، التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب ترك الزوج لعمله في إحدى الدول العربية عقب تفشي فيروس كورونا وعدم قدرته على توفير نفقات المنزل.





وأضافت التحريات، أن المتهم انتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بها، وما أن وصلت تتبعها للداخل وسدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها.



