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التنمية المحلية: إحالة مخالفي ارتداء الكمامة للنيابة في هذه الحالة

الأحد 03/يناير/2021 - 12:59 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم ، المتحدث بأسم التنمية المحلية
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نورهان رأفت
قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إنه تفعيلا لقرارات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا ، فإن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية الحلية، قام بالتنسيق مع المديريات بالمحافظات، فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية، على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، مع متابعة مستمرة مع رؤساء الأحياء.

ولفت الدكتور خالد قاسم، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنه في حالة عدم الإلتزام ، سيتم تطبيق الغرامة فورا ، وفي حالة الإمتناع يتم الإحالة للنيابة.

وأكد المتحدث باسم التنمية المحلية أن هناك قرارا رسميا، بمنع أي إحتفالات ، أو تجمعات ، أو سرادقات عزاء، بالمحافظات ، وتصل للغلق الكامل ، لأية منشأة مخالفة ، موضحا أن هناك 15 ألفا و621 منشأة ، تم غلقها لمخالفة مواعيد فتح وإغلاق المنشآت.

وفي تصريحات له ، أمس ، اوضح خالد قاسم ، ان هناك قرارا لرئيس مجلس الوزراء نشر في الجريدة الرسمية يوم 28 ديسمبر الماضي 2020 يتضمن المحظورات والفعاليات  والأنشطة والحفلات التي يترتب عليها تجمعات جماهيرية .

تابع أنه جار التحقيق في التجمعات التي حدثت في الاسكندرية وتم التواصل مع غرفة الأزمات في المحافظة للوقوف علي هذا الامر مؤكدا علي ان قرار رئيس الوزراء يؤكد علي ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والخاصة المفتوحة والمغلقة وفي جميع الاماكن.

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