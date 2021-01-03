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رياضة

تفاصيل رد فعل حكم الفيديو بشأن الجدل حول عدم احتسابه ركلة الجزاء لـ إنبي أمام الزمالك

الأحد 03/يناير/2021 - 02:13 م
مباراة الزمالك ضد
مباراة الزمالك ضد إنبي
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن رد فعل صبحي العمراوى، حكم تقنية الفيديو المعروفة بـvar، على الحالة الجدلية التي أثيرت حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق إنبي فى مباراة الزمالك.


وحقق الفارس الأبيض بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في الدورى الممتاز مساء أمس، السبت.


وقال المصدر ذاته إن صبحي العمراوى، حكم الفيديو، واجه سوءا في صورة بث كاميرات التليفزيون للقاء الزمالك وإنبي التي تعمل أقل من الاتش دى والثرى دى.


وأضاف: "صبحي العمراوى أظهرت الصورة أمامه من خلال بث كاميرات التليفزيون أن الكرة والتلامس بين إمام عاشور ولاعب إنبي من خارج مرمى الزمالك".


وتابع: "الصورة أظهرت التلامس بين لاعب الزمالك وإنبي من خارج منطقة الجزاء، ما جعل صبحي العمراوى لم يستدع حكم المباراة محمد الصباحي، إضافة إلى أن الأخير لم يحتسب الكرة من الأساس ضربة حرة أو ركلة جزاء حتى يتحدث إليه ويستدعيه لمراجعة اللعبة عبر الـ var".


وأوضح أن البعض من المحللين فى الوسط التحكيمي عبر الفضائيات أشاروا إلى أن الكرة والتلامس بين لاعب إنبي والزمالك من خارج منطقة الجزاء، وأبرزهم ياسر عبد الرؤوف.
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