حملات مكثفة لتعقيم الشوارع والمنشآت الخدمية بالبحيرة





شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كل الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، ويأتى ذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





كما تم تشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.





هذا وتشهد مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار اليوم حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال بالإضافة إلى إستمرار أعمال تعقيم المساجد والكنائس بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية.

ويذكر أن نفذت إدارة الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، برئاسة عمر لبيب، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة عادل عبد الكريم، وإدارة بندر دمنهور التعليمية برئاسة الدكتور خالد الصماد، حملة للمرور على مقار الدروس الخصوصية.







يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد، وتنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنه 2020 م بتشکيل لجنة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 9 مراكز بمناطق مشتل كرم وشارع طور سيناء وأرض ادمون وخلف الرقم القومي ونقابة المهندسين وشركة الاتصالات.







ويذكر أن أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم غلق وتشميع 11 مركزا للدروس الخصوصية بنطاق 5 مراكز بنطاق المحافظة، لافتا أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا من الطلاب.





وتفعيلا لقرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة بكل مركز للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز (بندر- مركز كفر الدوار - النوبارية - التحرير - ابو المطامير- الرحمانية - ايتاى البارود - شبراخيت - الدلنجات - أبو حمص - كوم حمادة - ادكو - مركز دمنهور - المحمودية).





أسفر المرور في أماكن الدروس الخصوصيه عن الآتي: غلق مركز بشقة دور أرضي بها مدرس يعطي دروس خصوصية وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشميع المقر بمركز أبو حمص، تم التوجه لمنطقة التمليك وتم غلق 3 مراكز والتشميع من قبل الوحدة المحلية بمركز كفر الدوار.

- تم المرور من قبل إدارة النوبارية على أماكن الدروس الخصوصية بقرية الناصر وتم غلق وتشميع مركزين واتخاذ الإجراءات اللازمة، المرور على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة ارض الجمعية وعمارات المعلمين وتم الغلق والتشميع لعدد 3 مراكز للدروس الخصوصية في إدارة التحرير.







- في إدارة ادكو تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مدينة ادكو وقد تم غلق مقر بأحد البيوت السكنية لأحد المعلمين يقوم بإعطاء درس خصوصي وتم إحالته للشئون القانونية.







ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق والادارة التعليميه بكل مركز وأسفرت عن الآتي:-

- غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصيه بمركز بدر.

-رفع 312 حالة إشغال وغلق مقهي لتقديمه شيشة بمدينة دمنهور.

- رفع 98 حالة إشغال وتشميع 11 مركزا تعليميا بمركز ومدينة كفر الدوار.

- تحرير 7 محاضر ضد مقاهي ومحلات تجارية مخالفة بمركز إيتاي البارود.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، حملة مكبرة للمرور على المحلات والمقاهي بنطاق المدينة، بالتنسيق مع إدارتي الرقابة المتابعة والبيئة وقسم الإشغالات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة، وكذا الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

وقد أسفرت الحملة عن غلق مقهى وثلاثة مراكز للدروس الخصوصية وضبط ومصادرة ٣١ شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة، كما تم خلال الحملة التأكيد والتوعية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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