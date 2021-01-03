ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

93 ألف طلقة.. الجيش الإسرائيلي يتعرض لأكبر عملية سرقة في تاريخه

الأحد 03/يناير/2021 - 07:02 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يتعرض لعملية سرقة ذخيرة ضخمة
Advertisements
قسم الخارجي
تعرض الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي لأكبر عملية سرقة ذخيرة في تاريخه، حسبما كشفت تقارير عبرية.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مهربين نجحوا في اقتحام قاعدة عسكرية والقيام بواحدة من أكبر السرقات من القواعد العسكرية، وربما الأضخم في تاريخ إسرائيل ككل.


وقالت الصحيفة إن الواقعة جرت خلال الأسبوع الماضي، حيث فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الحادث، وتحديد هوية الجناة.


وأوضحت في تقريرها أن القاعدة المذكورة هي قاعدة التدريبات القومية للجيش الإسرائيلي قرب كيبوتس "تساليم"، وسرق منها أكثر من 93 ألف رصاصة من عيار 5,56 مليمتر، وتعتبر واحدة من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ الجيش.


وبحسب التقارير، تمكن اللصوص من الدخول للقاعدة الإسرائيلية مستغلين ثغرة أمنية، حيث كانت لديهم مواعيد نوبات الحراسة ووصلوا إلى مخزن الذخيرة بمساعدة من بعض الجنود.


وقدرت الذخيرة المسروقة بملايين الشواكل، ومن المتوقع أن تلحق ضررا ماديا كبيرا بالجيش الإسرائيلي.


وفي وقت سابق، أقال الجيش الإسرائيلي ضابطا في المنطقة الشمالية بعد سرقة عشرات الأسلحة من قاعدة عسكرية قرب حدود لبنان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلالة الجديدة.. دراسة تكشف عن عرض أساسي يشير لإصابتك بـ كورونا

ساعة إلا ربع يوميا.. دراسة تنصح بهذا التمرين للحماية من الزهايمر

هل تناول الفيتامينات قبل النوم خطأ.. إليك الحقيقة كاملة