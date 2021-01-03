طريقة تحضير بطاطا ودجز مقلية ومشوية مثل المطاعم

طريقة عمل بطاطس ودجز مقلية

المكونات

بطاطس حسب الكمية المطلوبة

2 كوب دقيق

1 1/2 كوب حليب

1 بيضة

2 ملاعق صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة ملح ثوم

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق بصل

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة صغيرة بهار دجاج اختياري

زيت للقلي





تعليمات

في وعاء صغير ، يُمزج الحليب والبيض، اخفقي معًا لخفق البيض بالكامل، في وعاء آخر نضيف الدقيق والملح وملح الثوم ومسحوق البصل والفلفل الأسود وتوابل الدواجن.





اغسلي البطاطس جيدًا وقطعيها إلى شرائح صغيرة، يجب ألا يزيد سمك البطاطس عن 3/8 بوصة في الجزء الخارجي من البطاطس، من الناحية المثالية ، يجب تقطيع البطاطس بشكل موحد قدر الإمكان، يسخن الزيت إلى 350 درجة.





لتحضير البطاطس ، يُنقع البطاطس في الدقيق أولًا ، ثم يُغمس في خليط البيض ، ثم يُعاد إلى الدقيق، ضعي البطاطس على رف سلكي فوق صينية الخبز للسماح لها بالجفاف.



