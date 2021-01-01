صحية و لذيذة.. طريقة عمل كرات البطاطس بالجزر والزبادي

تبحث ربات المنزل دائما عن تقديم وجبات صحية وسهلة وشهية لتقدمها لأفراد أسرتها وبالأخص الأطفال.
وتقدم الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل كرات البطاطس بالجزر والزبادي في المنزل بأسهل الخطوات.
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مقادير كرات البطاطس بالجزر والزبادي
بصلة
3 ملعقة كبيرة زيت
2 جزر مبشور
4 بطاطس مسلوقين ومهروسين
ملح
فلفل اسود
بابريكا
صوص الزبادي
2 كوب زبادي
2 فص ثوم مفروم
ملح
زيت حار
نعناع جاف
سماق
طريقة تحضير كرات البطاطس بالجزر والزبادي
-يشوح البصل المفروم فى الزيت على النار
-يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات
-يضاف الجزر المبشور ويقلب كل الخليط على النار
-يشكل الخليط كرات
الصوص
-يخلط الزبادى والثوم والزيت الحار والملح والنعناع والسماق ثم يقلبو جيدا
-ويضع الصوص على الكرات ثم يقدم ويضاف الزيت الحار على الوجه ويقدم