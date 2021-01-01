صحية و لذيذة.. طريقة عمل كرات البطاطس بالجزر والزبادي

مقادير كرات البطاطس بالجزر والزبادي

بصلة

3 ملعقة كبيرة زيت

2 جزر مبشور

4 بطاطس مسلوقين ومهروسين

ملح

فلفل اسود

بابريكا





صوص الزبادي

2 كوب زبادي

2 فص ثوم مفروم

ملح

زيت حار

نعناع جاف

سماق









طريقة تحضير كرات البطاطس بالجزر والزبادي

-يشوح البصل المفروم فى الزيت على النار

-يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات

-يضاف الجزر المبشور ويقلب كل الخليط على النار

-يشكل الخليط كرات





الصوص

-يخلط الزبادى والثوم والزيت الحار والملح والنعناع والسماق ثم يقلبو جيدا

-ويضع الصوص على الكرات ثم يقدم ويضاف الزيت الحار على الوجه ويقدم







