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مرأة

صحية و شهية.. طريقة عمل كرات السبانخ

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
السبانخ من الخضراوات التي لا يفضل الكثير من الأشخاص تناولها على الرغم من أنها تتمتع بالعديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات التي لا حصر لها.

لذا قدمت الشيف أميرة طريقة عمل كرات السبانخ بأسهل الخطوات و إضافة بعض المكونات التي تساعد على تناول السبانخ و الاستفادة من فوائدها.

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مقادير كرات السبانخ
سبانخ مفرومة مجمدة ومصفاه من الماء
بيض 
موتزاريلا مبشورة 
شبت مفروم 
بطاطس مسلوقة 
كزبرة خضراء مفرومة 
ملح وفلفل 
دقيق 
ثوم مفروم

 للخبز
زبدة
 بقسماط 


طريقة تحضير كرات السبانخ
-يسخن الزيت على النار ثم يضاف الثوم، مع جميع المكونات عدا البيض والجبنة
-ترفع من على النار ثم يضاف البيض مع التقليب حتى لايطهى البيض
-تشكل على شكل كرات
-تغمر كرات السبانخ في الدقيق والبقسماط، ثم تجمد في الفريز
-تشوح في الزبدة من جميع الجهات
-يوضع المزيج في القالب
-ترش الجبنة مع القليل من البقسماط على الوجه
-توضع في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون


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