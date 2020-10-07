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ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة واحدة في الأسبوع

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:17 م
فوائد السبانخ
فوائد السبانخ
نهى هجرس
يعتبر السبانخ أحد الأطعمة الغنية بالمغذيات لأنه مليء بالعديد من مضادات الأكسدة والمواد المغذية، والسبانخ مصدر ممتاز للعديد من الفيتامينات والمعادن وغني أيضًا بمركبات نباتية مهمة مثل اللوتين والزياكسانثين والكيرسيتين والنترات والكايمبفيرول .

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الفوائد الصحية للسبانخ....


- يحسن صحة القلب 
يحتوي السبانخ على كمية جيدة من النترات ، مما يحسن الدورة الدموية ويقلل من ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن وجود العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية والمركبات النشطة بيولوجيًا يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب  .

- يحافظ على صحة العيون

السبانخ مليئة باللوتين والزياكسانثين ، وهما كاروتينات تم ربطهما بتحسين صحة العين،  يتواجد هذان النوعان من الكاروتينات في أعيننا ، مما يحمي العين من الأشعة الضارة القادمة من الشمس، بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن زيادة تناول اللوتين والزياكسانثين يقلل من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين .

- يخفض ضغط الدم 

للنترات الغذائية الموجودة في السبانخ آثار مفيدة على مستويات ضغط الدم، والنترات عبارة عن موسع للأوعية الدموية يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم ، وبالتالي خفض مستويات ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب  .




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