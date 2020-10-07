ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة واحدة في الأسبوع

- يحسن صحة القلب

وأظهرت دراسة أجريت عام 2016 أن وجود العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية والمركبات النشطة بيولوجيًا يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب .

- يحافظ على صحة العيون

السبانخ مليئة باللوتين والزياكسانثين ، وهما كاروتينات تم ربطهما بتحسين صحة العين، يتواجد هذان النوعان من الكاروتينات في أعيننا ، مما يحمي العين من الأشعة الضارة القادمة من الشمس، بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن زيادة تناول اللوتين والزياكسانثين يقلل من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين .





- يخفض ضغط الدم

للنترات الغذائية الموجودة في السبانخ آثار مفيدة على مستويات ضغط الدم ، والنترات عبارة عن موسع للأوعية الدموية يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم ، وبالتالي خفض مستويات ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب .







